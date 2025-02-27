Теплую погоду без снега обещают синоптики жителям Челябинска 27 февраля

По области местами могут пройти слабые осадки

Сегодня, 27 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. На большей части территории региона будет тепло, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

От −1 до −3°C будет в Челябинске. Переменная облачность, осадков не предвидится. Гололед. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске достигнет −7°C. Малооблачно. Ветер южного направления, слабый.

Столбики термометров в Миассе, Усть-Катаве и Южноуральске зафиксируются на −3°C. Облачно с прояснениями, без снега. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

Златоустовцам прогнозируют пасмурную погоду и −4°C. Ветер западного направления, слабый.

Градусники в Трехгорном покажут около −2°C. Облачно с прояснениями. Слабый снег возможен только утром. Ветер юго-западный, до 2 метров в секунду.

До −5°C ожидается в Верхнем Уфалее. Пасмурно. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Ясная погода достанется жителям Троицка. Температура составит от −5 до −6°C. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Карталах — около −6°C и малооблачно. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от −1 до −6°C, в низинах — до −9°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица от наката. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 12 метров в секунду.