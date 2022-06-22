Теплую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

При этом в регионе будет ветрено

Сегодня, 22 июня, в Челябинской области ожидается потепление до +25°C, на юге будет теплее. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ветреную погоду без осадков.

Этим утром в столице Южного Урала столбики термометров покажут около +14°C, днем воздух прогреется от +23 до +25°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +14°C, днем столбики термометров достигнут отметки +25°C, на юге области потеплеет до +29°C. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.