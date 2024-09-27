Теплую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области 27 сентября

Регион находится под влиянием области повышенного давления

Сегодня, 27 сентября, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков: воздух прогреется до +20°C и даже выше. Дождей не будет, пообещали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +20°C. Без осадков. Ветер западного направления, до восьми метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске также достигнут +20°C. День обещает быть ясным. Ветер западный, слабый.

В Миассе воздух прогреется до +17...+19°C. Малооблачно. Ветер западного направления, до шести метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около +14...+16°C. Осадков не предвидится. Ветер западный, до семи метров в секунду.

Температура воздуха в Еманжелинске установится в пределах от +18 до +20°C. День выдастся без погодных сюрпризов. Ветер западный, до пяти метров в секунду.

В Троицке ожидается до +21°C. Малооблачно. Ветер западного направления, до пяти метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +17 до +22°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный, до восьми метров в секунду, в отдельных районах порывы до 13 метров в секунду.