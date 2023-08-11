Теплую погоду без осадков обещают синоптики жителям Челябинской области

Возможен порывистый ветер

Сегодня, 11 августа, в Челябинской области обещают комфортную погоду: столбики термометров в большинстве районов покажут около +20 градусов. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +13°C, днем потеплеет до +23°C. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15°C, местами ниже. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман. Днем будет от +19 до +24 градусов. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.