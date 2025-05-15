Теплую погоду без осадков обещают синоптики в Челябинской области 16 мая

Ветер ослабеет

В Челябинской области прохладная и дождливая погода сменяется теплой и сухой: в пятницу, 16 мая, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и до +22 градусов тепла. Ветер станет тише, но отдельные порывы сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров этой ночью приблизятся к +7…+9°C, днем воздух прогреется до +19…+21°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области предстоящей ночью покажут от +4 до +9°C, при прояснении температура опустится до +1°C. Дневной прогрев составит от +17 до +22°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер западный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.