Теплую погоду без осадков обещают челябинцам

В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди

В пятницу, 1 июля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди и грозы, в отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют туман. В Челябинске осадков не ожидается.

Предстоящей ночью в Челябинской области ртутные столбики покажут от +6 до +11°C, в горах и низинах будет значительно холоднее — до +1°C. Днем воздух прогреется до +17, +22°C, на юге потеплеет до +25°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром в отдельных районах туманы. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу температура воздуха составит от +8 до +10°C, днем потеплеет до +21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.