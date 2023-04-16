Теплую и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Столбики термометров поднимутся выше +10 градусов

В понедельник, 17 апреля, в Челябинской области сохранится солнечная и ветреная погода. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, однако в некоторых районах региона будет значительно холоднее. Подробнее о погоде в начале недели рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночные часы по-прежнему ожидаются минусовые температуры: в целом в регионе будет 3 — 8 градусов, в низинах столбики термометров опустятся до −13 градусов. Днем потеплеет до плюс 7 — 12 градусов, при этом в горах и низинах будет всего +3 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западного направления 6 — 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник будет солнечно, без осадков. Ночью синоптики обещают минус 5 — 7 градусов, днем — до +9 градусов. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.