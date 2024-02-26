Теплую и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 26 февраля, в Челябинской области будет преимущественно солнечно и тепло: столбики термометров местами покажут до +2 градусов. При этом местами будет ветрено, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке −12°С, днем воздух прогреется до +2°С. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В Челябинской области в утренние часы градусник покажет −11°С, местами будет ниже. Днем синоптики обещают около +2°С, в отдельных районах ожидается до −3°С. В низинах будет холоднее — до −7°С. Ветер преимущественно западный 3—8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Погода порадует отсутствием осадков.