Теплую и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области 17 апреля

Солнца будет мало

Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области будет преимущественно пасмурно и ветрено. Местами потеплеет почти до +20 градусов, а где-то температура будет вдвое ниже, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске утром будет около +5°C, дневной прогрев составит +13…+15 градусов Цельсия. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер преимущественно западного направления 6—11 метров в секунду.

Без осадков день выдастся и в Магнитогорске. В городе потеплеет до +15…+18 градусов. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе установится в пределах от +13 до +16°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный 5,5 метра в секунду.

Жителям Сатки синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и +12…+15 градусов. Ветер преимущественно западного направления до 6 метров в секунду.

В Карабаше отметка на градуснике достигнет +14°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный до 5 метров в секунду.

Показания термометров в Аше будут варьироваться от +15 до +18°C. День пройдет без осадков. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду.

В целом утренняя температура в Челябинской области составит около +3°C, днем существенно потеплеет — до +13…+18 градусов. Однако в горах обещают до +10°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.