Теплую и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Дождей синоптики не прогнозируют

В среду, 17 августа, в Челябинской области ожидается до +27°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, без осадков.

В ночь на среду в регионе прогнозируют от +6 до +11°C, в горах и низинах будет до +1°C. Днем воздух прогреется до +22, +27°C, в горах чуть прохладнее — от +18 до +23°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью также будет прохладно — до +11°C. Днем столбики термометров поднимутся до +22, +24°C. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают.