Теплую и ветреную погоду обещают в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 27 марта, в Челябинской области потеплеет до +18 градусов. День будет не только теплым, но и солнечным, обещают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске ожидается около +5°С, днем воздух прогреется от +15 до +17°С. Ветер юго-западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области утром столбики термометров также покажут около 5°С. Днем жителей региона ждет почти летнее тепло: синоптики обещают повышение температуры до +18°С, однако в отдельных районах прогнозируют около +13°С. В низинах показатели будут варьироваться от +7 до +12°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.