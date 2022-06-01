Теплую и солнечную погоду прогнозируют в Челябинской области

Местами синоптики обещают порывистый ветер

В четверг, 2 июня, в Челябинской области потеплеет до +26 градусов. Погода будет солнечной, без осадков, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха составит от +6 до +11°C, в низинах будет прохладнее — до +2°C. Днем столбики термометров достигнут от +21 до +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается от +8 до +10°C, днем потеплеет от +23 до +25°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.