Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Челябинской области

Температура воздуха выше +20 градусов ожидается на протяжении нескольких дней

Сегодня, 25 апреля, в Челябинской области потеплеет до +23 градусов. День будет преимущественно ясным, без осадков. Возможен порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около +8°C, днем температура поднимется до +23°C. Малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы синоптики обещают около +6°C, местами ниже. Днем жителей региона порадует теплая и ясная погода: ожидается повышение до +23°C, в отдельных районах температура составит около +18°C. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.