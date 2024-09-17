Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Челябинской области 17 сентября

Местами температура поднимется до +19 градусов

Сегодня, 17 сентября, в Челябинской области прогнозируют ясную погоду со слабым ветром. День выдастся по-осеннему теплым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит около +17°C. Малооблачно, без осадков. Ветер восточного направления, от четырех до девяти метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут около +15°C. День порадует горожан ясной погодой. Ветер северо-восточный, до трех метров в секунду.

В Миассе температура воздуха поднимется до +16°C. День обещает быть ясным. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В Сатке потеплеет до +14...+17°C. Ясно, без осадков. Ветер восточный, слабый.

В Верхнем Уфалее температура может подняться до +18°C. Ясно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, слабый.

В целом воздух в регионе прогреется до +14...+19°C. Малооблачно, осадков быть не должно. Утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточной четверти, от четырех до девяти метров в секунду, в южных районах области порывы до 12 метров в секунду.