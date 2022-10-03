Теплую и солнечную погоду прогнозируют на Южном Урале

Ветер в регионе будет слабым

В Челябинской области сохраняется теплая погода. Во вторник, 4 октября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +17°C. Осадков не ожидается.

Этой ночью в регионе температура воздуха составит до плюс 3—8 градусов Цельсия, на юге столбики термометров опустятся до −4°C. Днем потеплеет от +12 до +17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью будет от +3 до +5°C, днем воздух прогреется от +14 до +16°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.