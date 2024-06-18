Теплую и солнечную погоду прогнозируют челябинцам

В отдельных районах региона пройдут дожди

Сегодня, 18 июня, местами в Челябинской области пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В Челябинске осадков не ожидается. Температура воздуха сохранится высокой, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +14°C, днем показания термометров поднимутся до +25…+27 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, ближе к ночи возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске будет варьироваться от +25 до +28°C. Дождь с грозой на протяжении всего дня. Ветер преимущественно восточного направления, до 4 метров в секунду.

В Миассе также ожидается дождливая погода. В городе потеплеет до +25°C. Ветер юго-восточный, до 4 метров в секунду.

Жителям Сатки синоптики обещают прогрев воздуха до +24…+27 градусов. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ночью возможна гроза. Ветер юго-восточного направления, 4 метра в секунду.

Температура воздуха в Снежинске достигнет +25°C. Облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-восточный, 3 метра в секунду.

В целом столбики термометров в утренние часы приблизятся к +11°C, днем воздух раскалится до +26…+31 градуса. Переменная облачность, в западной половине региона местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, при грозе — до 17 метров в секунду.