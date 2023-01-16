Теплую и солнечную погоду обещают жителям Челябинской области

Сильный ветер в регионе стихнет

Сегодня, 16 января, в Челябинской области ожидается около −5 градусов, в отдельных районах похолодает до −14 градусов. День будет солнечным, без осадков, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинске будет около −10°С, днем температура воздуха составит от −3 до −5°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке −9°С, на юге региона обещают ниже. Днем ожидается до минус 3—8 градусов Цельсия, на юге до −14°С. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.