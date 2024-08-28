Теплую и солнечную погоду обещают жителям Челябинской области 28 августа

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 28 августа, погода в Челябинской области порадует южноуральцев летним теплом: воздух в регионе прогреется до +26°C. Осадков не будет. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы ожидается около +13°C, днем температура воздуха перешагнет отметку в +24°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +21…+25 градусов. Солнечно. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе столбики термометров достигнут +23°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Сатке составит +22°C. Облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Ветер западный, слабый.

Показания термометров в Пласте зафиксируются на +24°C. Облачно с прояснениями, погодных сюрпризов не ожидается. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В Еманжелинске день выдастся пасмурным, но без осадков. В городе потеплеет до +24°C. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе утром поднимется до +12°C, днем — от +21 до +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.