Теплую и солнечную погоду обещают синоптики в Челябинской области

Бабье лето в регионе в самом разгаре

Сегодня, 15 сентября, в Челябинской области обещают потепление до +22 градусов. День будет преимущественно солнечным. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют слабый ветер.

В утренние часы в Челябинске будет около +9°C, днем ожидается повышение температуры до +21°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В Челябинской области утром столбики термометров приблизятся к отметке +9°C, местами значительно ниже. В отдельных районах возможен туман. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов Цельсия. Ветер слабый от 1 до 6 метров в секунду. Погода порадует жителей региона отсутствием осадков.