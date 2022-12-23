Теплую и снежную погоду прогнозируют в Челябинской области

Синоптики предупредили о порывистом ветре и гололеде

Сегодня, 23 декабря, в Челябинской области воздух прогреется до +1 градуса. Вместе с теплом в регион придет непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер, снег и метели.

Утром в Челябинске будет около −12°C, днем столбики термометров поднимутся до +1°C. Ожидается облачная погода с прояснением, пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают облачную погоду с прояснением, в большинстве районов пройдет мокрый снег. Местами возможны метели. На дорогах гололед. В утренние часы температура воздуха составит около −12°C, днем потеплеет до +1°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15—17 метров в секунду.