Теплую и снежную погоду прогнозируют на Южном Урале

Синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 12 декабря, в Челябинской области ожидаются снег и метели. На большей части территории будет тепло — синоптики областного Гидрометеоцентра обещают −1°С, в низинах будет значительно холоднее.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут около −10°С, днем воздух прогреется до 1—3 градусов со знаком минус. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, на севере региона пройдет небольшой снег. В горах осадки ожидаются умеренными. Местами возможны метели. На отдельных участках дорог гололедица. В утренние часы температура воздуха составит около −7°С, в южных районах будет холоднее. Днем прогнозируют до минус 1—6 градусов, в низинах столбики термометров остановятся на отметке −11°С. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать от 12 до 17 метров в секунду.