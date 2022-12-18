Теплую и снежную погоду обещают синоптики в Челябинской области

Местами ожидается порывистый ветер

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области пройдет снег с дождем. На дорогах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают гололед. Воздух прогреется до +1°C.

Днем в регионе столбики термометров покажут от −4 до +1°C. Погода будет облачной с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой снег, переходящий в дождь. Местами осадки будут умеренными. Возможно налипание мокрого снега на провода. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня потеплеет до нуля градусов. Синоптики также обещают облачную погоду и мокрый снег. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.