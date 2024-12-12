Теплую и снежную погоду обещают синоптики в Челябинской области 12 декабря

День выдастся ветреным

Сегодня, 12 декабря, в Челябинской области температура местами приблизится к нулю градусам. Будет ветрено и пасмурно, местами пройдет снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура может подняться до −1°С. Облачно с прояснением, слабый снег. Ветер юго-западного направления около шести метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске достигнут −4°С. Пасмурно, ближе к вечеру пойдет небольшой снег. Ветер южный до шести метров в секунду.

Отметка на градуснике в Миассе приблизится к −2°С. Пасмурно, снег. Ветер юго-западного направления около четырех метров в секунду.

В Златоусте ожидается около −4°С. День выдастся пасмурным. Снег вероятен ближе к ночи. Ветер юго-западный четыре метра в секунду.

Жителям Бредов синоптики обещают −5°С и слабый снег. Ветер юго-западного направления до восьми метров в секунду.

В целом в регионе будет от −1 до −6°С. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой снег, в горах — умеренный. Локально не исключаются метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.