Теплую и пасмурную погоду обещают жителям Челябинской области

В отдельных районах возможен небольшой дождь

Сегодня, 19 апреля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода. Сильный ветер стихнет. Температура воздуха будет около +12 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром температура воздуха составит около −1°C, днем столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер восточного направления 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня местами пройдет небольшой дождь, в целом в регионе будет облачно с прояснением. В утренние часы ожидается около +1°C, днем потеплеет до 7—12 градусов со знаком плюс, в южных районах прогнозируют повышение температуры до +16°C. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.