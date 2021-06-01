Теплую и облачную погоду прогнозируют в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, в первый день лета, в Челябинской области прогнозируют облачную и теплую погоду. В некоторых районах региона возможны небольшие дожди. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в регионе потеплеет до +20, +25°C, в горах до +16°C. Облачно с прояснением, на крайнем западе возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске 1 июня осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +20, +22°C. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду.