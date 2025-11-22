Теплую и ненастную погоду обещают в Челябинской области 22 ноября

На дорогах местами ожидается сильная гололедица

Сегодня, 22 ноября, воздух в Челябинской области может прогреться до +7°C. Вместе с теплом в регион вернутся осадки и порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +2°C. Мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южного направления, умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут около +3°C. Дождь со снегом должен прекратиться во второй половине дня.

В Миассе тоже не обойдется без осадков. Максимальная температура — +3°C.

Дневной прогрев в Сатке, Кыштыме, Карабаше и Трехгорном составит +6°C. Смешанные осадки. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В Бредах — хмуро и +3°C.

В Карталах возможен кратковременный дождь. Температура поднимется до +4°C. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается +2...+7°C. Пасмурно, в большинстве районов пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Местами осадки будут умеренными. Локально гололед, в горах — сильный. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.