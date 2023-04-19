Теплую и дождливую погоду прогнозируют в Челябинской области

Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду

В четверг, 20 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +17 градусов. День будет пасмурным, в большинстве районов пройдет небольшой дождь, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью прогнозируют слабые осадки и до +1 градуса. Днем потеплеет до плюс 12—14 градусов. Облачно с прояснением, ближе к вечеру пройдет небольшой дождь. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в четверг осадков не ожидается — синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Столбики термометров также покажут плюс 12—14 градусов.

В Озерске и Златоусте ожидается до +9 градусов. Днем и вечером пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления до 3,2 метра в секунду.

В Сатке днем также пройдет небольшой дождь, утром и вечером осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

В целом в регионе в ночные часы будет от −4 до +1 градусов. Местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Днем воздух прогреется до плюс 12—17 градусов, в горах будет прохладнее. Ветер преимущественно западного направления 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.