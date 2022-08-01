Теплую и дождливую погоду обещают жителям Челябинской области

Местами пройдут ливни с грозами и градом

Сегодня, 1 августа, в Челябинской области снова будет дождливо. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают грозы и град. При этом в регионе ожидается теплая погода.

Этим утром в Челябинске столбики термометров поднимутся до +15°С, днем воздух прогреется до +25°С. Погода будет облачной, пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснением, кратковременный дождь. На севере региона осадки будут сильными. Местами обещают грозы и град. В утренние часы температура воздуха составит около +16°С, днем потеплеет до +27°С, в горах и низинах будет немного прохладнее — от +17 до +22°С. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.