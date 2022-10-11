Теплую и безветренную погоду обещают в Челябинской области

При этом ночью похолодает до минусовых температур

В Челябинской области сохраняется теплая погода без осадков. В среду, 12 октября, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +18°C. При этом ночью в отдельных районах возможны заморозки.

Предстоящей ночью в Челябинской области температура воздуха опустится до плюс 3—8 градусов, в низинах похолодает до −2°C. Днем ожидается потепление от +13 до +18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске также будет переменная облачность, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют от +5 до +7°C, днем воздух прогреется до +15, +17°C. Погода будет безветренной.