Тепло в жилые дома Магнитогорска начнут подавать с 9 октября

Соцобъекты в городе уже подключают

В Магнитогорске Челябинской области отопительный сезон стартует с понедельника, 9 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи в жилых домах включат, не дожидаясь понижения среднесуточных температур до +8 градусов.

«В соответствии с постановлением главы Магнитогорска 9 октября установлено началом отопительного периода в жилищном фонде города. Отметим, что тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с МП трест „Теплофикация“»,— уточнили в администрации города.

В мэрии добавили, что с сегодняшнего дня, 4 октября, отопление начали включать в социальных учреждениях города. При этом часть детских садов, школ и больниц отапливается еще с сентября — там батареи включали по заявкам.

Напомним, по правилам отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов и держится на протяжении пяти дней.

Власти Челябинска решили не дожидаться похолодания и объявили старт отопительного сезона с 3 октября. Тепло в домах горожан должно появиться до конца текущей недели.

В Миассе начать отопительный сезон изначально хотели 1 октября. Однако синоптики пообещали возвращение бабьего лета в первую неделю октября, и местные власти решили перенести старт отопительного сезона на 10 октября.

Некоторые города Челябинской области начали пускать тепло в дома еще с прошлой недели.