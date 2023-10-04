В Магнитогорске Челябинской области отопительный сезон стартует с понедельника, 9 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи в жилых домах включат, не дожидаясь понижения среднесуточных температур до +8 градусов.
«В соответствии с постановлением главы Магнитогорска 9 октября установлено началом отопительного периода в жилищном фонде города. Отметим, что тепло будет поступать в квартиры постепенно, в соответствии с графиком, согласованным с МП трест „Теплофикация“»,— уточнили в администрации города.
В мэрии добавили, что с сегодняшнего дня, 4 октября, отопление начали включать в социальных учреждениях города. При этом часть детских садов, школ и больниц отапливается еще с сентября — там батареи включали по заявкам.
Напомним, по правилам отопительный сезон стартует, если среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов и держится на протяжении пяти дней.
Власти Челябинска решили не дожидаться похолодания и объявили старт отопительного сезона с 3 октября. Тепло в домах горожан должно появиться до конца текущей недели.
В Миассе начать отопительный сезон изначально хотели 1 октября. Однако синоптики пообещали возвращение бабьего лета в первую неделю октября, и местные власти решили перенести старт отопительного сезона на 10 октября.
Некоторые города Челябинской области начали пускать тепло в дома еще с прошлой недели.