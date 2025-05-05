Тепло с кратковременными дождями обещают в Челябинской области 5 мая

День выдастся ветреным

Сегодня, 5 мая, в Челябинской области воздух может прогреться до летних +25°С. В столице региона осадков не будет, в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +21 до +23°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западный, около 5 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров достигнут +22°С. Солнечно. Ветер юго-западный, 9 метров в секунду.

Температура в Миассе и Златоусте поднимется до +21°С. Преимущественно ясно. Ветер западного направления, 7 метров в секунду.

Градусники в Верхнем Уфалее покажут около +18°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Снежинске ожидается до +19°С. Пасмурно. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.

Воздух в Бредах и Карталах прогреется до +22°С. День выдастся солнечным. Ветер юго-западного направления, 8 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +20 до +25°С. В горах и низинах синоптики обещают около +13°С. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.