Тепло почти до +20 градусов ждет жителей Челябинской области 5 апреля

Осадков по‑прежнему не будет

В пятницу, 5 апреля, погоду в Челябинской области продолжит определять область высокого давления. В регионе сохранится теплая погода до +19 градусов. Возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинске отметка на градуснике опустится до +3°C, днем столбики термометров поднимутся до +18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит от +11 до +15°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер преимущественно южного направления до 4 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют прогрев до +13…+16 градусов Цельсия и облачную погоду с прояснениями. Осадков не обещают. Ветер южный до 3 метров в секунду.

В Златоусте также будет без осадков. В городе потеплеет до +13…+15 градусов. Ветер юго-западного направления до 3 метров в секунду.

В Аше ожидается облачная погода с прояснениями и +15°C. К вечеру небо затянется облаками, но обойдется без осадков. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этой ночью будет колебаться от 0 до +5°C, в горах и низинах опустится до −3°C. Утром местами возможен туман. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов Цельсия, в горах и низинах отметка на градуснике достигнет +11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный 3—8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.