Тепло и ветрено будет в Челябинской области 2 сентября

Местами температура поднимется до +23 градусов

В понедельник, 2 сентября, в Челябинской области будет преимущественно солнечно и тепло: температура поднимется почти до +20 градусов, местами — выше. Однако день выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью покажут около +7°С, днем температура установится в пределах от +19 до +21°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике будет варьироваться от +4 до +9°С, в горах и низинах сохранятся более низкие значения — до +1°С. Местами возможен туман. Дневной прогрев составит от +18 до +23°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.