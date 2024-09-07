Тепло и сухо будет в Челябинской области в выходные

Погоду в регионе 7-8 сентября определяет периферия антициклона

На Южном Урале в эти выходные царит бабье лето. Погоду определяет атмосферный фронт высокого давления, а это означает, что в регионе будет преимущественно тепло и сухо.

Так, про данным синоптиков Челябинского Гидрометцентра, воздух сегодня прогреется до 15-20 градусов, местами пройдут небольшие кратковременные дожди — участки атмосферных фронтов будут малоактивными. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с.

Добавим, к следующей неделе, 9-12 сентября, к Уралу подтянется центральная часть антициклона, ожидается преобладание теплой, преимущественно сухой погоды, а температура воздуха превысит норму на 3-4. Местами столбики термометров поднимутся даже до 25 градусов тепла.