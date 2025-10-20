Тепло и сухо будет в Челябинской области на предпоследней неделе октября

Регион окажется под влиянием антициклона

Погода на наступившей неделе порадует жителей Челябинской области отсутствием осадков и теплом: в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +10 градусов и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В начале недели антициклон из Казахстана, смещаясь на северо-восток, распространит свое влияние на Челябинскую область. С ростом давления осадки почти прекратятся, ожидаются прояснения, а вместе с ними более интенсивное выхолаживание в ночное время и такой же интенсивный дневной прогрев»,— рассказали синоптики.

В Челябинске ночные температуры с 20 по 26 октября будут варьироваться от +1 до +3 градусов. Днем — от +6 до +11. Самыми теплыми днями ожидаются вторник и среда. Осадков синоптики не прогнозируют, но будет преимущественно пасмурно.

На юге региона возможны ночные заморозки, а днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. Облачно с прояснениями.

На севере Челябинской области небольшие осадки возможны лишь в выходные. Тогда же в регионе температура снизится до +5 градусов. На протяжении рабочей недели будет облачно с прояснениями и около +8...+10 градусов.

В горнозаводской зоне чуть прохладнее: от 6 до 8 градусов выше нуля. В выходные похолодает до +2 и пройдет дождь.

В долгосрочном прогнозе возможны изменения. Следите за ежедневными сводками на нашем сайте.