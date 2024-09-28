Тепло и солнечно будет в Челябинске 28 сентября

Температура поднимется выше 20 градусов

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Ветер сменит направление на западное и станет тише, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит около +19...+21°C. Малооблачно. Ветер западного направления, до девяти метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске зафиксируется на +20°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, до трех метров в секунду.

Воздух в Миассе также прогреется до +20°C. Пасмурно, осадков синоптики не обещают. Ветер западного направления, до пяти метров в секунду.

В Сатке потеплеет до +18°C. День выдастся пасмурным, но дождя не будет. Ветер юго-западный, четыре метра в секунду.

Показания термометров в Южноуральске достигнут +21°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от +18 до +23°C, в горах градусники покажут около +15°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер западного направления, до восьми метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.