Тепло и солнечно будет в Челябинске 2 апреля

Воздух прогреется до +10 градусов

Сегодня, 2 апреля, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную и теплую погоду. В отдельных районах возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке +3°C, дневной прогрев составит от +8 до +10°C. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный с переходом на южный 3—8 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в утренние часы достигнет 0°C. Локально возможен туман. Днем градусники покажут до +7...+12 градусов Цельсия, в низинах будет до +2°C. Переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер преимущественно западного направления с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.