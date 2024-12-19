Тепло и снежно будет в Челябинской области 19 декабря

Южноуральцев предупредили о гололеде

Сегодня, 19 декабря, температура в Челябинской области составит около −5°C, местами выше. Ветер станет тише, снег местами усилится, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске температура поднимется до −3°C. Облачно, снег. На дорогах гололедица от наката. Ветер южного направления с переходом на северный, около 5 метров в секунду.

До −4°C ожидается в Магнитогорске. Небольшой снег должен закончиться ближе к вечеру. Ветер северный, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте достигнут −7°C. Небольшой снег. Ветер северо-западный, слабый.

Отметка на градуснике в Миассе зафиксируется на −6°C. Утренние снегопады уступят небольшому снегу во второй половине дня. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

Температура в Троицке приблизится к −3°C. Дождь со снегом, во второй половине дня небольшой снег. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −1 до −6°C. Облачно, снег, местами осадки будут интенсивными. На дорогах снежные заносы и гололед от наката. Ветер южный с переходом на северный, от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 12 метров в секунду.