Тепло и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 12 апреля, в Челябинской области потеплеет до +17 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют преимущественно ясную погоду и порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около −1°С, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы температура составит около −1°С, местами, особенно в низинах, ниже. Днем потеплеет до 12—17 градусов со знаком плюс, в низинах сохранится прохладная погода: синоптики прогнозируют до +9°С. Ветер западного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.