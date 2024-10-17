Тепло и пасмурно будет в Челябинской области 17 октября

Осадков не ожидается

Сегодня, 17 октября, день в Челябинской области выдастся пасмурным, но теплым: в большинстве районов температура поднимется до +8°C. Ветер сохранится слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике достигнет +6°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер южный, слабый.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +7°C. Пасмурно на протяжении всего дня. Ветер южного направления, до 2 метров в секунду.

В Миассе — аналогично.

Температура в Миньяре поднимется до +8°C. Хмуро. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

В Сатке воздух прогреется до +9°C. Облачно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный, слабый.

Столбики термометров в Трехгорном также зафиксируются на +9°C. Пасмурно. Ветер северного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе составит от +6 до +11°C. День выдастся преимущественно солнечным. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.