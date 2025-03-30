Тепло и небольшие дожди ожидаются в Челябинской области 30 марта

В столице региона осадков не будет

Сегодня, 30 марта, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами возможны небольшие дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают усиление ветра.

В Челябинске воздух прогреется до +13°С. День пройдет без осадков. Ветер южной четверти, 5 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске температура поднимется до +11°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, около 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе, Снежинске и Кыштыме также достигнут +11°С. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Градусники в Златоусте покажут +9°С. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западного направления, слабый.

До +12°С прогреется воздух в Южноуральске и Еманжелинске. Облачно с прояснениями. Ближе к ночи возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Пасмурная погода и +7°С достанутся жителям Бакала. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Троицке температура поднимется до +13°С. Преимущественно облачно. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +9 до +14°С. Переменная облачность, на западе области местами пройдут небольшие дожди. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.