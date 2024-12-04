Тепло и хмуро будет в Челябинской области 4 декабря

Гололед и изморозь сохраняются

На погоду в Челябинской области сегодня, 4 декабря, продолжит влиять южная периферия далекого циклона: день будет теплым и хмурым, местами пройдет слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске составит около 0°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления, до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около −1°C. Пасмурно, ночью может пройти небольшой снег. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе также зафиксируются на −1°C. День выдастся хмурым. Ночью синоптики обещают дождь и небольшой снег. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте остановится на −3°C. Пасмурно. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Аше будет до −1°C. В первой половине дня может пройти дождь со снегом. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −3 до +2°C. Переменная облачность, в горах пройдет небольшой снег. Также синоптики обещают изморозь и гололед. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.