/ Тепло и дождливо будет на Южном Урале в начале недели

Местами возможен снег.

Первый день новой рабочей недели подарит южноуральцам тепло. Температура воздуха, по данным синоптиков, поднимется до плюс 14 градусов. Правда, омрачат потепление тучи, снова движущиеся на регион. Как сообщает Челябинский гидрометцентр, весь день 23 апреля будет идти дождь, а в ночь перед ним и вовсе обещают снег.

23 апреля ночью ожидаются осадки в виде небольшого снега, температура воздуха составит минус 2, плюс 3 градуса. Днем будет облачно с прояснением, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Воздух прогреется до плюс 9, 14 градусов. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, а отдельные порывы достигнут 15 метров. — прокомментировали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Аналогичная погода будет в Челябинске, только без ночного снега. В темное время суток температура будет колебаться от нуля до плюс 2 градусов, а днем поднимется до плюс 10, 12. Будет идти дождь. Обещается также сильный ветер.