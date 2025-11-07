Тепло и дождливо будет в Челябинской области 7 ноября

Сильный ветер с порывами сохранится

Сегодня, 7 ноября, в Челябинской области потеплеет до +6 градусов. Небо сохранится хмурым, почти на всей территории региона пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают небольшой дождь и +6 градусов. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В Магнитогорске пасмурно, небольшой дождь ожидается вечером. Градусники покажут до +4. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В Златоусте сегодня максимум +3 градуса и дождь со снегом на протяжении всего дня.

В Бакале день также выдастся ненастным. Температура чуть ниже — до +2 градусов.

В Аше температура поднимется до +4 градусов. Дождь. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Нязепетровске прогнозируют небольшой дождь. Также +4 градуса.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие дожди. Местами осадки ожидаются умеренными. Ветер западный, 6—11 метров в секунду с усилениями до 14 метров в секунду.