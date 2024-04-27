Тепло и дождливо будет в Челябинской области 28 апреля

Южноуральцев предупредили о сильном ветре

В воскресенье, 28 апреля, ожидается повышение температуры до +27 градусов, местами будет чуть ниже. День будет пасмурным, в ряде районов пройдут кратковременные дожди. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер.

«28 апреля с продвижением европейского циклона на Северный Урал Челябинская область окажется на его периферии в теплом секторе, в связи с чем ожидается теплая, но очень ветреная погода», — уточнили синоптики.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +12°C, днем воздух раскалится до +26°C. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит +10…+15°C, днем поднимется до +22…+27°C. В горах отметка на градуснике установится в пределах от +17 до +22°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Грозы. Ветер преимущественно западный, юго-западный 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 13—18 метров в секунду.