Тепло и дождливо будет в Челябинской области 2 июля

Местами могут прогреметь грозы

Сегодня, 2 июля, отметка на градуснике в Челябинской области будет варьироваться от +21 до +26°C. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске столбики термометров в утренние часы приблизятся к +15°C, днем на порядок выше — до +25°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер северного направления 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске день выдастся дождливым. В городе также потеплеет до +25°C. Ветер северный три метра в секунду.

В Миассе температура воздуха зафиксируется на +23°C. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер преимущественно северного направления три метра в секунду.

В Снежинске погода как под копирку.

Показания термометров в Карабаше достигнут +22°C. Осадки в виде небольшого дождя. Ветер северный до трех метров в секунду.

До +26 прогреется воздух в Аше. Небольшой дождь, ближе к ночи облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северного направления до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха этим утром в регионе составит около +10°C, днем потеплеет до +21...+26 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. Грозы. Ветер северо-западный, северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.