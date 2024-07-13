Тепло и дождливо будет в Челябинской области 13 июля

Жителей отдельных районов области предупредили об обильных осадках и грозах

Сегодня, 13 июля, день в Челябинской области пройдет под аккомпанемент дождей с грозами. В отдельных районах возможен град и штормовой ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный циклон с центром в Казахстане продолжает свое влияние на Челябинскую область, то ослабевая, то вновь усиливаясь. Медленно смещаясь по территории соседнего государства на юго-восток, этот циклон будет „забрасывать“ тепло и ливневые дожди на территорию нашего региона», — рассказали синоптики.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха достигнет +18°C, днем поднимется до +25…+27 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске достигнут +23°C. Зарядят дожди с грозами. Ветер северо-восточный, до 9 метров в секунду.

В Миассе воздух также прогреется до +23°C. Небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-восточного направления, до 6 метров в секунду.

В Златоусте небольшой дождь пройдет только утром и днем, во второй половине дня пасмурно. Дневной прогрев составит до +21°C. Ветер северо-восточного направления, 5 метров в секунду.

Показания термометров в Троицке поднимутся до +28°C. Дождь с грозой. Ветер северо-восточный, до 8 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром составит около +14°C, днем отметка на градуснике приблизится к +23…+28 градусам. Облачно с прояснением, небольшие, локально умеренные дожди. В южных и западных районах синоптики обещают ливни и грозы. Град, местами крупный. Ветер преимущественно северного направления, от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.