/ Теплым и дождливым будет Первомай в Челябинской области

Синоптики предупреждают о постоянных осадках.

Прогноз погоды на ближайшие дни озвучили южноуральские синоптики. По их данным, последний день апреля и первый день мая будут по-весеннему теплыми, но омрачат все дождь и сильный ветер. Хотя предупреждения о возможном ЧП нет, жителям Челябинской области нужно быть готовыми к продолжению непогоды.

Ночью 30 апреля будет облачно с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит плюс 1, 4 градуса. Днем ожидается небольшой дождь, температура поднимется до плюс 8, 13 градусов. Прогнозируется западный и северо-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Во вторник, 1 мая, ночью будет идти небольшой мокрый снег, в отдельных районах температура может опуститься до минус 3 градусов. Днем снег перейдет в дождь, воздух прогреется до плюс 9, 14 градусов. Ветер утихнет. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В южноуральской столице 30 апреля будет солнечно. Небо затянет тучами только 1 мая. Будет тепло: ночью от нуля до плюс 4, днем — до плюс 11, 13 градусов.