Тепло до +8 градусов и дожди прогнозируют в Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 14 ноября, в Челябинской области сохранится теплая погода. Однако день будет дождливым и ветреным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около +1°C, днем температура установится в пределах от +4 до +6°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южной четверти 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области утром будет около +3°C, местами ниже. Днем потеплеет до +8°C, в отдельных регионах температурные значения не преодолеют отметки +3°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие дожди, в отдельных районах области до умеренных. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15—17 метров в секунду.