Тепло до +5 градусов и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области 17 ноября

Возможен слабый снег

Сегодня, 17 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная погода, локально может пройти слабый снег. День будет теплым: воздух может прогреться до +5°С, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

До +3°С потеплеет в Челябинске. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Воздух в Магнитогорске также прогреется до +3°С. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер юго-западный до шести метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на +3°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет больше. Погодных сюрпризов не предвидится. Ветер юго-западного направления около шести метров в секунду.

Показания термометров в Сатке достигнут +1°С. День выдастся хмурым. Ветер юго-западный до семи метров в секунду.

До 4°С тепла будет в Троицке. Преимущественно солнечно. Ветер юго-западного направления до девяти метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от 0 до +5°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой снег. Местами на дорогах гололед. Ветер западного направления до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.